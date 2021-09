Mystik omgiver stadig Dag Hammarskjölds død 60 år efter

Spørgsmålene omkring daværende FN-generalsekretær Dag Hammarskjölds død for 60 år siden er kun blevet flere med tiden.

Blev den svenske diplomat, der efter sin død fik tildelt Nobels fredspris, dræbt af oprørere og lejesoldater i ledtog med vestlige efterretningstjenester og mineselskaber, eller var en pilotfejl skyld i hans død?

Efter en langvarig undersøgelse har den britiske avis The Observer konkluderet, at britiske og amerikanske myndigheder har meget at svare for.

Imens peger den danske journalist Mads Brüggers prisvindende dokumentar fra 2019, "Cold Case Hammarskjöld", på en belgisk lejemorder med tilknytning til britisk efterretningsvæsen.

Som FN's generalsekretær var Hammarskjöld involveret i fredsforhandlinger i Congo.

Tragedien skete natten mellem 17. og 18. september 1961, da hans fly styrtede ned i Nordrhodesia - i dag Zambia.

Han var på vej til Ndola for at forhandle om en våbenhvile med Moïse Tshombe, som var leder af Katanga-staten, der ønskede løsrivelse fra Congo, efter at landet i juni havde frigjort sig fra kolonimagten Belgien.

Den kolde krig var på sit højeste, og den elegante og energiske Hammarskjöld var fast besluttet på at forsvare FN's uafhængighed fra USA, Rusland og gamle kolonimagter.

Turen blev nøje overvåget af stormagterne, eftersom Katanga-regionen var enormt rig på mineraler såsom kobber, kobolt og uran.

Samtidig finansierede minekonsortier, der frygtede Congos uafhængighed, Moïse Tshombes regering, der også blev støttet af belgiske kolonister og europæiske lejesoldater.

Dag Hammarskjöld blev 56 år og er den eneste leder af FN, som er død i embedet.

I alt mistede 17 personer livet. En af dem, en amerikansk FN-embedsmand, overlevede i et par dage efter styrtet og nåede inden sin død at fortælle, at der havde været en kraftig eksplosion om bord på flyet efterfulgt af flere små brag.

Rygter om sabotage blev dog hurtigt afvist, og indledende undersøgelser konkluderede, at flyet var styrtet ned som følge af en pilotfejl.

Siden 2014 har der dog været fokus på en mulig sammensværgelse.

På Sveriges foranledning støttede flere end 100 lande ved FN's Generalforsamling i 2019 et forslag om at forlænge efterforskningen af flystyrtet.

Det skete på baggrund af en FN-rapport, der peger i retning af, at Hammarskjölds fly formentlig blev skudt ned eller på anden måde bragt til jorden af et andet fly.

FN håber, at der kommer nye ledetråde, når dokumenter i sagen bliver afklassificeret og offentliggjort.

I forbindelse med 60-året for Dag Hammarskjölds død opfordrer hans nevø Peder Hammarskjöld eventuelt involverede regeringer til at stå frem.

- Nogle lande i FN-undersøgelsen har ikke været ærlige, blandt andet Belgien og USA, siger han.

/ritzau/AFP