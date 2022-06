Mystisk hul i Estonia-vrag er større end først antaget

I starten af måneden blev endnu en ekspedition indledt ved skibsvraget ”Estonia” og ulykken, der betegnes som en af de værste maritime katastrofer i det 20. århundrede.

Nu har undersøgelserne vist, at et hul i vraget er større end først antaget, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Hullet blev opdaget i forbindelse med optagelserne til en dokumentar om ulykken. Det har ført til nye spekulationer om årsagen til, at skibet i 1994 forliste mellem Sverige og Estland.

852 personer omkom ved ulykken, herunder fem danskere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hullet var først vurderet til at være cirka 22 meter langt, men har vist sig at være mindst 40 meter langt og seks meter bredt, oplyser den estiske havarikommission.

Formålet med ekspeditionen er at skabe et interaktivt, tredimensionelt billede af vraget. Med i ekspeditionen er det danske dykkerfirma JD-Contractor. Den ledes af den svenske havarikommission (SHK).

"Estonia" sank tidligt om morgenen 28. september 1994. Kun 137 personer overlevede ulykken.

Efter tragedien slog en havarikommission fast, at en løsreven bovport var årsagen til, at færgen sank. Det har dog været et mysterium for mange, hvordan skibet kunne synke på under en time.

Overlevende og pårørende til ofrene for ulykken har derfor i årtier kæmpet for, at omstændighederne skulle undersøges grundigere.

/ritzau/