Mystisk kinesisk rumskib lander efter 276 dage i kredsløb

Et eksperimentalt kinesisk rumskib er mandag vendt tilbage til Jorden efter 276 dage i kredsløb.

Det rapporterer kinesiske statsmedier.

Det ubemandede luftfartøj landede som planlagt ved opsendelsesområdet Jiuquan i det nordvestlige Kina.

Kina har ikke fortalt nogen detaljer om, hvad rumskibets formål er, hvilke teknologier, man har testet, hvor højt det har fløjet, eller præcis hvor det er fløjet hen.

Ej heller har Kina delt nogen billeder af fartøjet med offentligheden.

Testflyvningen er ifølge statsmedierne et "vigtigt" gennembrud i Kinas forskning i genanvendelig rumteknologi.

Det er meningen, at teknologien skal gøre det nemmere og billigere at igangsætte fremtidige rummissioner.

I 2021 fløj et måske lignende rumskib til grænsen af rummet og tilbage igen på samme dag.

Den mission blev også i store træk hemmeligholdt ud over en detalje om, at rumskibet landede på jorden "horisontalt".

Kommentatorer på kinesiske sociale medier har spekuleret i, at Kina har været i færd med at udvikle et rumskib ligesom det amerikanske luftvåbens X-37B.

Det er et selvstyrende rumskib, der kan forblive i kredsløb i årevis.

I november sidste år hjemvendte USA's X-37B til jorden efter sin sjette og seneste mission på over 900 dage i kredsløb.

Sidste måned testede Elon Musks rumselskab, SpaceX, verdens største rumraket ved navn "Starship".

"Starship" blev opsendt fra SpaceX's rumbase i Boca Chica i den amerikanske delstat Texas tæt på den mexicanske grænse.

Kort efter opsendingen eksploderede raketten, hvilket dog var præcis efter planen.

Tidligere på året offentliggjorde Nasa, USA's rumadministration, en fire personer stor besætning, der bliver de første mennesker i 50 år til at tage på en flyvning omkring Månen.

/ritzau/Reuters