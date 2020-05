I landsbyen Saint-Myon er det borgmesteren, der har holdt kontakt til de 512 indbyggere under coronakarantænen og bekymret sig om alt fra indkøb til ensomhed, depression og familievold. At være borgmester i en af Frankrigs utallige landkommuner er ikke et offentligt hverv. Det er et kald, siger Jean-Pierre Muselier