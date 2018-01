Når en kvinde går på barrikaderne, har det en særlig symbolsk værdi

I Iran er en ung kvinde blevet et frihedsikon under de aktuelle protester mod præstestyret. Kvinder får ofte en særlig symbolsk værdi, når de gør oprør

Det var dagen før, de store protester begyndte at brede sig over hele Iran, og hun var egentlig ude i et andet anliggende, den unge iranske kvinde, der onsdag den 27. december tog sit hvide hovedtørklæde af på Enqelabgaden i Teheran og lod det svaje provokerende foran sig på en lang kæp, som en række iranske kvinder gør det hver onsdag for at demonstrere imod kravet om, at de skal bære hovedtørklædet hijab.