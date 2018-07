Hun voksede op blandt Mosuls kristne mindretal, opdragede en søn i Jesu navn, blev forelsket i en muslim, forsvoret af sin familie og bor nu i et hus, der har tilhørt Islamisk Stat. På etårsdagen for Mosuls befrielse fortæller Abeer Abdulsalam Matti, hvad det kostede hende at vælge kærligheden frem for troen