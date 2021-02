Naboer taber følsom sag om opførelse af Utøya-mindesmærke

Der er mandag faldet dom i en sag om oprettelsen af et mindesmærke for angrebet på Utøya den 22. juli 2011.

Naboer til et kommende mindesmærke for Utøya-angrebet 22. juli 2011 har mandag tabt en langstrakt sag, der har været præget af stærke følelser.

Det skriver NRK, den norske pendant til DR i Danmark.

Sagens omdrejningspunkt er mindesmærket, der efter planen skal stå klar til sommer på tiårsdagen for tragedien. Det opføres på stranden nord for den kaj, hvorfra færgen går til den lille ø Utøya.

Flere naboer er dog bekymrede for opførelsen af mindesmærket. De mener, at det vil være psykisk belastende for dem at bo så tæt på det.

Flere af naboerne var med båd med til at redde de unge, der blev angrebet.

Men hensynet til naboerne har altså ikke været nok til at indstille byggeriet.

- Rettens vurdering er, at de hensyn, der taler for at etablere et mindesmærke, har større vægt end de negative konsekvenser for dem, der har lagt sag an, lyder det i rettens forklaring mandag.

I alt 77 mennesker blev dræbt, da Anders Breivik 22. juli 2011 først stod bag et bombeangreb i Oslo og siden gik til angreb på Utøya.

/ritzau/