Naboklager stopper opførelse af mindesmærke for Utøya-ofre

Naboer, som selv deltog i redningsarbejde, vil have stoppet planlagt mindesmærke for Utøya-ofre helt.

Utilfredse naboer betyder, at opførelsen af et mindesmærke, der skal markere tiåret for angrebet på øen Utøya i Norge, bliver stoppet midlertidigt.

- Staten og Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) pålægges at standse arbejdet med en opførelse af mindestedet efter Utøya-tragedien med al infrastruktur og alle faciliteter, som er omfattet, hedder det i kendelsen fredag fra Ringerike tingrett.

Staten og AUF skal betale sagsøgernes omkostninger på over en million norske kroner.

22. juli 2011 bombede Anders Breivik regeringskvarteret i Oslo og gik til angreb mod AUF, der holdt sommerlejr på Utøya.

Naboerne forsøger helt at få stoppet opbygningen af mindesmærket. Den sag kommer for retten 30. november.

Mindesmærket skal bestå af 77 tre meter høje søjler i bronze - en for hver af de 77 personer som blev dræbt i regeringskvarteret og på Utøya. Længden bliver 26 meter. Anlægsarbejdet begyndte 3. august i år.

Det er en række naboer, som bor i nærheden af opførelsen af mindesmærket, der har lagt sag an mod staten og AUF for at få stoppet anlægsarbejdet.

En rapport, som blev fremlagt under retssagen, konkluderer, at 17 af 18 undersøgte naboer er i fare for at lide sundhedsskader som følge af mindesmærket.

For fem af dem kan gravearbejdet og det nye mindesmærke medføre varige psykiske skader, hedder det i rapporten. Flere af naboerne bag søgsmålet deltog selv i redningsarbejdet i forbindelse med angrebet i 2011.

I kendelsen lægger retten vægt på, at mange af dem blev udsat for store belastninger dengang.

AUF har udtrykt skuffelse over, at opførelsen af mindesmærket nu bliver stoppet. De vil anke kendelsen og regner fortsat med, at mindesmærket står klar næste år 22. juli, når det er ti år siden angrebet.

Naboerne har derimod udtrykt lettelse over kendelsen.

- Det har en vigtig symbolværdi i den videre kamp for at få stoppet dette mindested, siger Ole Hauge Bendiksen, naboernes advokat.

