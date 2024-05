Nabolag pilles af elnettet efter oversvømmelser i Vesttyskland

Flere nabolag er blevet afskåret fra elnettet i Völklingen, som ligger i den tyske delstat Saarland, på grund af oversvømmelser efter voldsomme mængder nedbør.

Det oplyser myndigheder fra byen ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Tysklands Meteorologiske Institut (DWD) varslede fredag, at der flere steder ville falde op mod 80 millimeter regn.

Saarbrücken, en større by tæt ved Völklingen, erklærede oversvømmelserne for en "større skadessituation", skriver dpa. Ifølge nyhedsbureauet måtte myndighederne evakuere personer fra flere bygninger i byen.

I Völklingen oplyser byens myndigheder, at der endnu ikke er overblik over ødelæggelsernes fulde omfang, men at regningen vil løbe op i millionklassen.

- Skaderne i Völklingen, og særligt i den private sektor, forventes at løbe op i flere millioner euro, lyder det.

Én million euro svarer til 7,46 millioner danske kroner.

/ritzau/