Nabolande melder om affyring af ballistisk missil fra Nordkorea

Nordkorea har mandag affyret et ballistisk missil fra landets østkyst.

Det oplyser militæret i nabolandet Sydkorea, skriver Reuters.

Den japanske kystvagt og Japans regering melder ligeledes om affyring af et missil fra Nordkorea.

Missilet landede i havet. Men det er uklart, hvor langt det nåede.

Ifølge den japanske tv-station NHK landede det ballistiske missil tilsyneladende et sted uden for Japans eksklusive økonomiske zone.

Den eksklusive økonomisk zone er et havområde, som ligger uden for Japans territoriale farvande. Men Japan har eneret til at udnytte de naturressourcer, som måtte findes i zonen.

Ifølge et andet japansk medie, tv-stationen NTV, er det et kortrækkende ballistisk missil, der er blevet affyret mandag.

NTV henviser til oplysninger fra en unavngiven embedsmand tæt på den japanske regering.

Nordkorea affyrer jævnligt missiler. I sidste uge affyrede landet et krydsermissil og et luftværnsmissil. Og tidligere i april udførte nordkoreanerne en testaffyring af et nyt hypersonisk missil.

/ritzau/