Nær allieret af Navalnyj flygter fra Rusland efter dom

En nær allieret af den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, advokat og aktivist Ljubov Sobol, er rejst ud af Rusland trods et forbud mod at forlade Moskva.

Det siger kilder til de russiske tv-stationer RT og REN søndag. Ifølge deres oplysninger er hun fløjet til Tyrkiet lørdag aften.

Sobol har forladt Rusland, få dage efter at hun fik en dom for at have forbrudt sig mod de russiske coronaregler.

Hun blev anholdt i april ved en støttedemonstration for den fængslede oppositionsleder.

Ruslands myndigheder har betegnet det som en ulovlig forsamling.

Hverken hun eller andre i oppositionen har umiddelbart bekræftet de russiske mediers oplysninger om, at hun skulle have forladt landet.

Sobol er et af de mest kendte ansigter i kredsen omkring Aleksej Navalnyj. Hun er hidtil blevet i Moskva, mens mange andre oppositionsfolk er flygtet af frygt for politisk forfølgelse.

Hun betegner selv dommen tidligere på ugen som politisk motiveret.

Ruslands opposition og udenlandske iagttagere ser dommen mod Sobol som et led i præsident Vladimir Putins forsøg på at svække oppositionen yderligere inden parlamentsvalget i næste måned.

Tirsdag besluttede en domstol i Moskva at delvist frihedsberøve den 33-årige politiske aktivist.

Det betyder, at hun i det kommende halvandet år ikke må forlade Moskva - en afgørelse, som hun nu ifølge russiske medier har trodset.

Sobol må ifølge dommen heller ikke gå udenfor sit hjem mellem klokken 22 og 06, og hun har også fået forbud mod at deltage i arrangementer med mange mennesker.

Hendes advokat har desuden oplyst, at hun skal melde sig hos politiet i Moskva tre gange om måneden.

Den 33-årige Ljubov er en af Navalnyjs nærmeste medarbejdere.

I de seneste måneder har hun været i husarrest.

Adskillige personer i Navalnyjs inderkreds har på det seneste været under stigende pres fra russiske myndigheders side.

Senest fik oppositionslederens bror fredag en betinget dom på et års fængsel. Det var - som i Ljubov Sobols tilfælde - for brud på coronareglerne i forbindelse med en demonstration for den fængslede politiker.

Også en anden fremtrædende oppositionsaktivist, Nikolai Ljaskin, fik fredag en dom i samme sag.

Som Sobol har han også fået begrænset sin bevægelsesfrihed og må hellere ikke deltage i større arrangementer som blandt andet demonstrationer.

/ritzau/Reuters