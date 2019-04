* I sommeren 2016 stemte et flertal af de britiske vælgere ved en folkeafstemning for at forlade EU.

* Briterne skulle ifølge planen have forladt EU 29. marts. Men på et topmøde kort inden blev EU-landene og Storbritannien enige om at udskyde afskeden til 12. april.

* Hvis briterne inden 29. marts stemte for udtrædelsesaftalen, ville det have udløst en teknisk forlængelse af brexit til 22. maj.

Kilder: Reuters, AFP, Ritzau

/ritzau/