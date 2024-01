Næsten 30.000 flygtede over Den Engelske Kanal i 2023

Næsten 30.000 migranter krydsede Den Engelske Kanal for at komme til Storbritannien fra det kontinentale Europa i 2023. Det er et markant fald i forhold til året før.

Det nye tal, som er på præcist 29.437, kommer fra den britiske regering.

Men de illegale ankomster til Englands sydøstlige kyst er stadig et stort politisk problem for den konservative regering i London. Premierminister Rishi Sunak har lovet, at bådene skulle stoppes i 2023.

Det var et af hans centrale løfter til vælgerne, og det forsatte høje tale kan blive et alvorligt problem for ham i det nye år, som vil blive præget af valgkamp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sunak vil kunne henvise til, at antallet af migranter, der kommer til Storbritannien, er blevet reduceret med 36 procent i 2023. I 2022 ankom der et rekordhøjt antal migranter, nemlig 45.000.

Sunak-regeringen har lagt stor vægt på, at den har indgået en aftale med Frankrig til 480 millioner pund (over 41 milliarder kroner) for at sikre en større indsats for at få stoppet migrantbåde, og at denne aftale nu er begyndt at virke efter hensigten.

Den betyder blandt andet, at en del migranter - heriblandt albanere - meget hurtigt sendes tilbage til deres eget land.

Den Engelske Kanal bliver krydset i små oppustelige redningsflåder.

I august sank en flåde med seks mænd, og dusinvis af andre blev reddet af kystvagtskibe og redningsfartøjer.

I november 2021 druknede mindst 27 mennesker, da deres gummiflåde kæntrede.

/ritzau/AFP