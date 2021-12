Næsten 50 personer dræbt i voldsplaget region i Sudan

I Sudans uro- og voldsplagede Darfur-region er tæt på 50 mennesker i weekenden blevet dræbt i sammenstød mellem rivaliserende grupper.

Det oplyser guvernøren for provinsen Vestdarfur, Khamis Abdallah.

- Volden blev udløst af et skænderi, som eskalerede til drab på seks personer lørdag, og søndag blev over 40 personer dræbt, siger guvernøren.

Inklusive weekendens hændelser er omkring 100 mennesker blevet dræbt de seneste tre uger i Darfur-regionen.

Ifølge en uafhængig organisation for læger blev 48 personer dræbt i weekendens sammenstød, der fandt sted i et område, der ligger omkring 80 kilometer fra provinshovedstaden i Vestdarfur, El Geneina.

I november blev 50 personer ifølge FN dræbt i kampe mellem hyrder, og mere end 1000 boliger blev sat i brand.

Sudan og Darfur-regionen har i årevis været hærget af uroligheder.

Ud over de seneste voldshandlinger i Darfur er omkring 45 deltagere i demonstrationer rettet mod militæret i Sudan blevet dræbt i sammenstød med sikkerhedsstyrker og politi.

Der har været utallige af den slags sammenstød mellem civile og sikkerhedsstyrker siden et militærkup 25. oktober, hvor Sudans civile regering blev afsat.

Militærkuppet blev ledet af hærchef general Abdel Fattah al-Burhan.

I november indgik hans styre en aftale med den afsatte premierminister, Abdalla Hamdok, der bragte Hamdok tilbage på posten. Aftalen indebar, at Hamdok må udpege en regering bestående af teknokrater.

Mandag affyrede politiet i Khartoum tåregas mod tusindvis af demonstranter, der protesterede mod aftalen mellem de militære kupmagere og premierministeren.

- Hamdok har forrådt køreplanen, siger Mahmoud Abidine, en af deltagerne i demonstrationen, med henvisning til en aftale fra 2019.

Sudan var fra 2019 og frem til militærkuppet i oktober ledet af en overgangsregering bestående af militæret og civile grupper.

De havde aftalt at dele magten efter afsættelsen af landets tidligere leder Omar al-Bashir i 2019, og aftalen var, at der senere skulle holdes frie og demokratiske valg.

General Abdel Fattah al-Burhan har lovet, at der vil blive afholdt valg, men uden at sætte et årstal på.

/ritzau/AFP