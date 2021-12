Næsten alle smittede ved norsk julefrokost var vaccineret

Omikron-varianten har en god evne til at sprede sig blandt færdigvaccinerede voksne, der befinder sig tæt samlet indendørs. Eksempelvis ved fester og andre sammenkomster.

Det er ifølge den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), hovedpointen i en ny undersøgelse.

Undersøgelsen har set nærmere på det, der i de seneste uger har været verdens formentlig mest omtalte julefrokost.

En glad aften på en restaurant i den norske hovedstad, Oslo, 26. november endte med, at i alt 140 af gæsterne på restauranten blev konstateret smittet med coronavirus.

På restauranten holdt solcelleselskabet Scatec julefrokost for 111 mennesker. Af dem blev 75 siden bekræftet smittet med corona.

Nu viser en undersøgelse, der torsdag er offentliggjort i tidsskriftet Eurosurveillance, at 98 procent af de 75 smittede ved den meget omtalte julefrokost var færdigvaccineret.

Mindst 45 af dem var smittet med Omikron-varianten. Tallet er stadig usikkert, fordi nogle af prøverne ikke er analyseret færdig.

Omikron-smitten menes at være kommet med hjem fra Sydafrika sammen med et par af Scatecs medarbejdere, som netop var kommet til Norge derfra.

Ud over de 75 smittede ved julefrokosten blev 65 andre gæster på restauranten siden bekræftet smittet.

FHI arbejder nu videre med sagen. Blandt andet for at se nærmere på smittespredning og udvikling af symptomer.

- Mere systematisk forskning er nødvendig for at bestemme de epidemiologiske og kliniske egenskaber ved Omikron-varianten og tilpasse kontroltiltag for at håndtere lignende udbrud, skriver FHI.

Ingen af de smittede fra den famøse julefrokost i Oslo er indlagt. De fleste af dem har meldt om milde symptomer. Mest af alt hoste, stoppet næse og ondt i halsen.

