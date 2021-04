Nævninger ser videoer før og efter George Floyds død

En betjent spurgte drabsanklaget kollega, om de skulle vende en besvimet George Floyd om på siden.

Optagelser fra kameraer spændt fast til betjentenes kroppe er blevet vist under den tredje dag i retssagen mod den amerikanske betjent Derek Chauvin.

Chauvin er anklaget for at have dræbt den sorte amerikaner George Floyd, da han knælede mod Floyds hals i over ni minutter under en anholdelse i maj sidste år.

George Floyds død førte til voldsomme protester mod raceulighed i hele USA, såvel som resten af verden sidste sommer.

På videooptagelserne fra kameraerne vist i retten hører man Floyd gentagne gange sige, at han ikke kan få luft, ligesom han desperat spørger Chauvin: "Hvorfor gør du det her mod mig?".

Senere i optagelsen kan man høre en af de andre betjente på stedet sige, "jeg tror, han er besvimet" og derefter spørge, om "de skal rulle ham om på siden", men uden held.

Da optrinet er forbi, og George Floyd er blevet hentet af en ambulance, høres Chauvin fortælle en tilskuer til hændelsen, hvorfor han mente, det var nødvendigt at knæle mod Floyds hals i ni minutter.

- Jeg var nødt til at kontrollere denne her fyr, fordi han er væsentlig større end mig, siger Chauvin og tilføjer:

- Det virker til, at han er påvirket af et eller andet.

Retssagen mod Derek Chauvin blev indledt mandag. På onsdagens tredje dag bliver optagelserne fra flere af betjentenes kameraer vist i mere end en time for at se episoden fra flere vinkler.

Nævningerne, der har fået vist optagelserne, skal behandle spørgsmål som:

Brugte Chauvin overdreven magt? Blev betjente distraheret af vrede tilskuere? Og var George Floyds død forårsaget af Chauvins handlinger, eller var det et resultat af en overdosis?

/ritzau/Reuters