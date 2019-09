Nancy Pelosi vil indlede rigsretsproces mod Trump

Lederen af Repræsentanternes Hus vil undersøge muligheder for at indlede rigsretssag mod Donald Trump.

Nancy Pelosi, lederen for Repræsentanternes Hus, vil indlede en rigsretsproces mod USA's præsident, Donald Trump. Det siger hun i en tale ifølge flere medier.

Præsident Trump er kommet i politisk modvind i en sag, hvor han beskyldes for at forsøge at afpresse Ukraines præsident.

Det skulle han have gjort for at få snavs om tidligere vicepræsident Joe Biden, der ønsker at blive Demokraternes præsidentkandidat.

/ritzau/