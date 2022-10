Nancy Pelosis mand på hospitalet efter overfald i hjemmet

Paul Pelosi, der er gift med formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, er blevet udsat for et voldeligt overfald under et indbrud i parrets hjem i Californien.

Det skete tidligt fredag morgen lokal tid, oplyser den demokratiske toppolitikers kontor.

Nancy Pelosi var ikke selv hjemme, da indbruddet og overfaldet fandt sted.

Den 82-årige Paul Pelosi er bragt til behandling på et hospital.

- Han får fremragende lægebehandling og ventes at komme sig helt, meddeler Nancy Pelosis kontor.

Den formodede gerningsmand er anholdt, og politiet er ved at undersøge motivet bag angrebet, lyder det i en meddelelse.

Nancy Pelosi er som formand for Repræsentanternes Hus nummer tre i det politiske hierarki i USA.

I visse kredse på den amerikanske højrefløj er hun et af de mest fremtrædende hadeobjekter.

Paul Pelosi ejer et investerings- og ejendomsselskab, der ligger i San Francisco.

/ritzau/Reuters