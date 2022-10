Nancy Pelosis mand på hospitalet efter overfald i hjemmet

Paul Pelosi, der er gift med formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, er blevet udsat for et voldeligt overfald under et indbrud i parrets hjem i Californien.

Det skete tidligt fredag morgen lokal tid, oplyser den demokratiske toppolitikers kontor.

Nancy Pelosi var ikke selv hjemme, da indbruddet og overfaldet fandt sted.

Den 82-årige Paul Pelosi er bragt til behandling på et hospital.

- Han får fremragende lægebehandling og ventes at komme sig helt, meddeler Nancy Pelosis kontor.

Den formodede gerningsmand er anholdt, og politiet er ved at undersøge motivet bag angrebet, lyder det i en meddelelse.

Det er ikke umiddelbart klart, om der ligger et politisk eller et muligt økonomisk motiv bag.

Nancy Pelosi er som formand for Repræsentanternes Hus nummer tre i det politiske hierarki i USA.

På dele af den amerikanske højrefløj er hun et af de mest fremtrædende hadeobjekter.

Som repræsentant for en af USA's mest liberale delstater og byer er kritik fra republikansk side ofte rettet mod hende.

Den 6. januar 2021, hvor et stort antal tilhængere af daværende præsident Donald Trump indtog Kongressen, blev hendes kontor raseret. Nogle af Trump-tilhængerne ledte efter hende under stormløbet og truede med at gøre hende fortræd.

I samme måned blev der malet politiske slagord på hendes hus, og et grisehoved blev lagt ved hendes garage.

Paul Pelosi ejer et investerings- og ejendomsselskab, der ligger i San Francisco.

Indbruddet og overfaldet i parrets hjem kommer, mindre end to uger inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget.

Her skal der vælges nye medlemmer til Kongressen. Magtbalancen mellem demokrater og republikanere kan ændre sig ved valget.

