Narkoopgør fører til 11 dødsfald på grænsen til USA

I Mexico har opgør mellem rivaliserende narkobander ført til 11 dødsfald siden søndag.

En stime af skyderier ved Mexicos grænse til USA har ført til, at mindst 11 personer er blevet dræbt.

Det oplyser myndigheder i landet mandag.

Skyderierne i grænsebyen Reynosa og den nærliggende by Rio Bravo begyndte sent søndag aften.

Her stjal revolvermænd nogle køretøjer, som de satte op for at afspærre gader. Desuden lagde de bøjede søm ud på vejene, så de kunne slippe væk, uden at nogen kunne følge efter dem.

Myndigheder tilkaldte hjælp fra en helikopter, der skulle støtte styrker, der forsøgte at fjerne blokaderne på vejene.

En gruppe på fire revolvermænd blev dræbt nær en tankstation, efter at de havde åbnet ild mod en militærpatrulje, oplyser myndighederne.

Tre andre lig blev fundet forskellige steder i Rio Bravo.

Reynosa ligger på grænsen til den amerikanske delstat Texas. Byen har været centrum for konflikter mellem rivaliserende narkotikabander.

/ritzau/AP