Nasa bekræfter at have taget første stenprøve på Mars

Den amerikanske rumfartsorganisation Nasas Perseverance-rover på Mars er lykkedes med at tage sin første stenprøve, som senere skal fragtes tilbage til Jorden.

Det bekræfter Nasa mandag.

- Det er officielt! Jeg har nu indfanget, forseglet og lagret den første kerneprøve, der nogensinde er udboret på en anden planet, skriver Nasa på Mars-køretøjets selvstændige Twitter-profil.

Prøven af stenen blev indsamlet 1. september, men i første omgang var Nasa usikker på, om robotten havde sikret sig prøven, fordi billederne fra missionen var uskarpe.

Nye billeder med en bedre belysning bekræftede, at prøven var sikret. Den blev derefter målt til at være lidt tykkere end en blyant og lagret i en hermetisk lukket beholder.

Perseverance bruger en boremaskine med et hult borehoved for enden af en cirka to meter lang robotarm til at udtage prøver fra undergrunden på Mars.

/ritzau/AFP