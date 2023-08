Nasa genetablerer tabt kontakt med fartøj uden for solsystemet

Den amerikanske rumfartsadministration Nasa har genetableret kontakten med rumfartøjet "Voyager 2", efter at et fejlsignal fik skubbet dets antenne, så det ikke kunne sende beskeder tilbage til Jorden.

Det oplyser Nasa fredag aften.

"Voyager 2" blev sendt ud i rummet for knap 46 år siden for at transmittere data tilbage om de andre planeter i vores solsystem.

Den befinder sig for tiden 19,9 milliarder kilometer fra vores grønne planet - et godt stykke fra grænsen til vores eget solsystem.

En række instruktioner, som blev sendt til rumfartøjet 21. juli, gjorde ved en fejl, at dets antenne blev skubbet to grader væk fra Jorden.

Det hindrede fartøjets evne til at sende signaler tilbage til Jorden og satte dermed hele missionen i fare.

Det var ikke forventet, at problemet ville være løst før tidligst 15. oktober. Her var der lagt en automatisk opretning af fartøjets antenne i kalenderen.

Men med hjælp fra en række observatorier i USA, Spanien og Australien fik Nasa tirsdag opsnappet en bærebølge fra "Voyager 2".

Signalet var for svagt til, at astronomerne her på Jorden kunne læse, hvad fartøjet ville fortælle dem, men fungerede alligevel som et praj om, hvor pulsen fra den tabte satellit kom fra.

Fredag aften skriver den Nasa-afdeling, der er ansvarlig for "Voyager 2", JPL, at et forsøg på at sende instrukser til fartøjet om at justere retningen for dets antenne er lykkes.

Astronomerne måtte vente i godt halvandet døgn, før de fandt ud af, om det ambitiøse forsøg havde givet pote.

Det såkaldte "interstellare kald" måtte nemlig rejse 18 og en halv time med lysets hastighed for at nå frem til fartøjet. Og så tog det endnu 18 og en halv time at finde ud at få svaret fra "Voyager 2" på, om signalet var nået frem.

Fartøjet begyndte at sende videnskabelig og telemetrisk data tilbage til Jorden fredag morgen klokken 06.29 dansk tid. Her blev det indikeret, at fartøjet opererer på normal vis, og at det stadig fastholder sin planlagte kurs.

