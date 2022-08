Nasa gør nyt forsøg med længe ventet måneraket lørdag

Lørdag vil Nasa forsøge at sende "Artemis 1" mod Månen, efter at det første forsøg mandag blev udskudt.

Lørdag gør den amerikanske rumfartsadministration Nasa et nyt forsøg på at affyre måneraketten "Artemis 1".

Det oplyser officielle Nasa-kilder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det nye forsøg kommer, efter at en opsendelse mandag blev udskudt på grund af temperaturproblemer med en motor.

Artemis, som rumprogrammet er blevet døbt, er en serie af opsendelser, hvor den første skal teste nye rumfartøjer.

Programmet er en del af en storstilet plan om at sende mennesker tilbage til Månen indenfor de kommende år.

"Artemis 1" er ubemandet, men mennesker skal efter planen med på de næste missioner.

Mandagens affyring var derfor ventet med spænding.

Nasa havde dog mandagen igennem "bakset" med forskellige udfordringer.

Det fortæller Michael Linden-Vørnle, som er astrofysiker ved DTU Space på Danmarks Tekniske Universitet, til videnskabsmediet Videnskab.dk.

- Det seneste problem, som var årsag til, at opsendelsen endeligt blev afblæst, var, at en af rakettens hovedmotorer ikke opførte sig, som den skulle, når de forsøgte at gøre den klar til at blive affyret, siger astrofysikeren.

Ifølge ham er det helt normalt, at rumopsendelser bliver aflyst i sidste øjeblik. Især når det er første gang, en raket skal afsted.

- Ved jomfrurejser ser vi tit, at der er udfordringer. Man har rimelig skrappe krav for, hvordan rakettens systemer skal opføre sig, og hvis de ikke gør det, afblæser man opsendelsen for ikke at risikere noget, siger Michael Linden-Vørnle til Videnskab.dk.

På en pressekonference tirsdag lød det fra Nasa, at problemerne forhåbentligt er løst lørdag.

Når affyringen gennemføres, er planen, at opsendelsen skal vare 42 dage.

/ritzau/