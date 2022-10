Nasa er lykkedes med at bringe en asteroide ud af kurs, der potentielt ville kunne ødelægge en hel by

Nasa lykkes med at ændre asteroides kurs

Den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, konkluderer, at det er lykkedes en rumsonde at bringe en asteroide ud af kurs ved at kollidere med den.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

- Dette er et vendepunkt for planetarisk forsvar og et vendepunkt for menneskeheden, sagde Nasa-chef Bill Nelson ifølge Reuters til journalisterne, da han annoncerede resultaterne.

Missionen hed "Dart" og blev udført natten til tirsdag den 27. september.

Formålet med missionen var at teste den teknologi, der kan sende asteroider ud af kurs og dermed stoppe et indkommende objekt, så det ikke ødelægger livet på Jorden.

Det var verdens første test af, om det planetariske forsvarssystem kanforhindre en potentiel dommedagstrussel fra rummet.

Rumsonden, der er på størrelse med et stort køleskab, stødte derfor bevidst ind i asteroiden Dimorphos med 22.530 kilometer i timen og skubbede den ind i en mindre, hurtigere bane omkring Solen ifølge Nelson.

Det tog to uger at undersøge testens resultat, fordi det kræver en analyse af lysmønstre fra jordteleskoper.

Men nu kan Nasa konkludere, at Dart-missionen forkortede asteroidens kredsløb med 32 minutter. Nasas egen forventning var 10 minutter.

- Vi viste hermed verden, at Nasa tager sin rolle som forsvarer af denne planet alvorligt, siger Bill Nelson.

Meget få af de milliarder af asteroider og kometer, der findes i vores solsystem anses for potentielt farlige for vores planet, og ingen forventes at støde sammen med Jorden i løbet af de næste 100 år.

Det sker dog fra tid til anden. For 66 millioner år siden stødte en ti kilometer bred asteroide ind i Jorden og forårsagede dinosaurernes udryddelse sammen med 75 procent af alle arter på planeten.

Hvis asteroiden i virkeligheden havde kurs mod Jorden, ville den kunne forårsage en regional påvirkning, for eksempel ved at ødelægge en by.

/ritzau/afp