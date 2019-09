Nasa og Lockheed indgår milliardaftale om ny månelanding

Senest i 2024 vil Nasa og Lockheed Martin bringe amerikanske astronauter tilbage til Månen, oplyser Nasa.

Den amerikanske rumfartsadministration (Nasa) og flyproducenten Lockheed Martin har indgået en aftale om at sende amerikanske astronauter til Månen inden 2024.

Det står klart, efter at Nasa mandag har øremærket næsten tre milliarder dollar - godt 20 milliarder kroner - til Lockheed Martin til at bygge tre Orion-kapsler til missionen.

Første del af aftalen omfatter tre kapsler for 2,7 milliarder dollar til Artemis-missionerne tre, fire og fem, der skal bringe amerikanske astronauter tilbage til Månen.

Hver kapsel kan have fire astronauter om bord.

I finansåret 2022 planlægger Nasa at bestille yderligere tre rumkapsler til mission nummer seks, syv og otte for i alt 1,9 milliarder dollar.

Seks andre kapsler kan bestilles senere.

Det oplyser USA's rumfartsadministration i en erklæring.

- Denne kontrakt sikrer Orion-produktionen i løbet af det næste årti og viser Nasas engagement i at sikre en bæredygtig tilstedeværelse på Månen og indhente ny viden og gøre klar til at sende astronauter til Mars, udtaler Nasa-chef Jim Bridenstine.

Orion-kapslerne skal både bruges til at bringe astronauter til Månen og tilbage og til Mars og tilbage.

En ubemandet flyvning med Artemis 1-missionen er planlagt til 2020. Den første bemandede mission er planlagt til 2022.

Måneprojektet Artemis - opkaldt efter den græske gudinde, der blandt andet var Månens gudinde - går ud på at få to astronauter til Månen for første gang i et halvt århundrede, herunder den første kvinde nogensinde.

Målet er at få skabt en platform på Månen, som astronauter kan besøge igen og igen.

/ritzau/AFP