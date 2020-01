Nasa opdager Jordlignende planet med muligt vandindhold

En Nasa-satellit har opdaget planeten TOI 700 d. Ifølge Nasa ligger planeten relativt tæt på Jorden.

En satellit fra USA's rumadministration, Nasa, har fundet en planet, som måske ligger inde med flydende vand.

I en pressemeddelelse beskriver Nasa planeten for at være Jordlignende, da den ligger inden for en beboelig rækkevidde af sin stjerne, som kan muliggøre tilstedeværelsen af flydende vand.

Som regel kan tilstedeværelsen af flydende vand også øge troen på, at der er en eller anden form for liv på en planet.

Planten bliver kaldt TOI 700 d. Den ligger ifølge Nasa relativt tæt på Jorden, da den ligger 100 lysår fra os.

Et lysår er den afstand, som lyset tilbagelægger på et år.

/ritzau/