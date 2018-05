Nasa sender helikopter til Mars i 2020

Det amerikanske rumagentur vil bruge minihelikopter til at undersøge den røde planet for mineraler og farer.

Det amerikanske rumagentur, Nasa, vil for første gang nogensinde sende en helikopter til Mars i 2020.

Det oplyser agenturet fredag.

Der vil være tale om en miniatureudgave af en helikopter, der skal hjælpe med at gøre forskerne klogere på den røde planet.

Den såkaldte "Mars-helikopter" vejer 1,8 kilo og er lidt større end en tennisbold.

Det er planen, at den skal kobles sammen med et robotkøretøj på planeten. Helikopteren skal blandt andet undersøge landskabet på Mars og søge efter tegn på liv.

Derudover skal den undersøge naturressourcer og eventuelle farer for mennesker på planeten.

Helikopteren vil blive sendt afsted mod Mars i juli 2020. Den forventes at nå planeten i februar 2021.

- Nasa har stolte traditioner med at gå forrest. Idéen med at flyve en helikopter på en anden planet er spændende, siger Nasa-chef Jim Bridenstine i en erklæring.

For at kunne flyve i Mars' tynde atmosfære skal helikopteren være meget let, mens den samtidig er kraftfuld.

- Højderekorden for en helikopter på Jorden er omkring 12,1 kilometer, siger chef for Nasa's jetmotorlaboratorium Mimi Aung.

- Atmosfæren på Mars er kun en procent sammenlignet med Jordens, så når vores helikopter er på Mars' overflade, så svarer det til, at den er i en højde på 30,5 kilometer på Jorden, tilføjer hun.

Helikopterens rotor vil dreje med knap 3000 omdrejninger i minuttet. Det er omkring ti gange hurtigere end en normal helikopter.

Helikopteren er udstyret med solpaneler, der kan lade dens batterier op, samt varmepaneler, der kan holde den varm under Mars' kolde nætter.

/ritzau/AFP