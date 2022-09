Nasa-sonde kolliderer med asteroide i test af forsvar af Jorden

En rumsonde ved navn "Dart" fra den amerikanske rumfartsadministration Nasa har natten til tirsdag dansk tid ramt sit mål, asteroiden Dimorphos.

Det viser en livestream fra Nasa.

Kollisionen er kulminationen på mange års arbejde og en ti måneder lang mission i rummet.

Rumsonden ramte ind i asteroiden klokken 01.16 dansk tid med 22.530 kilometer i timen.

Missionen er en test af verdens første planetariske forsvarssystem.

- Vi går ind i en ny æra - en æra, hvor vi potentielt har evnerne til at beskytte os selv mod noget som et farligt asteroidenedslag, siger Lori Glaze, der er chef for Nasas planetariske videnskabsafdeling, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Blandt Nasas ansatte i kontrolcentret var der da også stor jubel og masser af highfives og knus, da rumsonden ramte sit mål. Det fremgår af en livestream fra stedet.

Ifølge Videnskab.dk blev rumfartøjet opsendt i november 2021 og har siden bevæget sig mod asteroiden, der på tidspunktet for kollisionen befandt sig 11 millioner kilometer fra Jorden.

Formålet med missionen er at teste den teknologi, der kan sende asteroider ud af kurs.

Det fortalte Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker ved DTU Space, mandag.

- Dart-missionen går ud på at teste en af de metoder, som vi kan bruge til at forhindre, at en truende asteroide på et tidspunkt støder ind i Jorden.

- Det gør man ved at lade rumsonden flyve direkte ind i asteroiden, så den bliver bremset en smule og dermed får ændret sin bane, sagde han.

Grunden til, at man ønsker at være i stand til at sende objekter fra rummet ud af kurs, skyldes, at et større objekt på et tidspunkt vil have kurs mod Jorden.

Michael Linden-Vørnle nævner som det mest ekstreme tilfælde det, vi så for 66 millioner år siden, da et objekt på omkring ti kilometer ramte. Det var det, der førte til, at dinosaurerne uddøde.

- Men mindre objekter kan også lave betydelig skade, og de kommer noget oftere. Måske i størrelsesordenen én gang per 100 år, fortalte han mandag.

/ritzau/