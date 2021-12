USA's rumfartsagentur giver tre selskaber et milliardbeløb i første skridt på vej mod egne rumstationer.

Nasa udpeger tre selskaber til at designe rumstationer

USA's rumfartsagentur, Nasa, har torsdag udpeget tre virksomheder til at udvikle designs for nye kommercielle rumstationer.

På sigt skal rumstationerne være et alternativ til Den Internationale Rumstation (ISS), som drives af USA i samarbejde med Rusland og en række andre lande.

- Vi indgår partnerskaber med amerikanske virksomheder om at udvikle rumdestinationer, som folk kan besøge eller bo og arbejde på, siger Bill Nelson, der er øverste chef for Nasa.

Ved "at skifte til andre platforme" kan "USA fastholde en uafbrudt tilstedeværelse (i rummet, red.) i en lav kredsløbsbane", oplyser Nasa.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er nogenlunde samme højde som ISS, der bevæger sig rundt om Jorden i en højde mellem 330 og 435 kilometer fra vores planet.

Siden år 2000 har ISS kontinuerligt været beboet af forskellige astronauter.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår rumstationen, der fungerer som en forskningsenhed, skal tages ud af drift. Men der er aktuelt drøftelser om at forlænge rumstationens levetid til efter 2024.

Rumselskabet Blue Origin, der ejes af Amazon-stifter Jeff Bezos, er blandt de tre selskaber og får 130 millioner dollar fra Nasa til opgaven.

De to andre er Nanoracks, som modtager 160 millioner dollar, og den store våbenfabrikant Northrop Grumman, der får 125,6 millioner dollar.

Samlet løber det op i 415,6 millioner dollar eller lidt mere end 2,7 milliarder kroner.

Blue Origin har i forvejen udviklet en rumkapsel og en hjælperaket. I juni var Jeff Bezos selv om bord på den første bemandede tur ud i rummet med rumfartøjet, der nåede en højde på cirka 80 kilometer.

For flere uger siden oplyste Blue Origin, at det i samarbejde med blandt andre flyproducenten Boeing også arbejder på at udvikle sin egen rumstation.

/ritzau/dpa