Nasa udskyder månemissioner med bemandet flyvning om Månen med et år

Nasa har valgt at udskyde sine næste månemissioner med omkring et år.

Det oplyser Bill Nelson, der er administrator i Nasa, tirsdag ifølge Reuters.

Her fremgår det, at rumagenturet skubber Artemis 2-missionen, der tidligere var planlagt til slutningen af 2024 og involverer en bemandet flyvning rundt om månen. Den er nu planlagt til september 2025.

Artemis 3, der er planlagt som den første astronaut-månelanding under programmet, er nu planlagt til september 2026 i stedet for slutningen af 2025.

- Sikkerhed er vores topprioritet, så vi giver Artemis-holdene mere tid til at arbejde sig igennem udfordringerne med førstegangsudvikling, drift og integration, siger Bill Nelson ifølge AFP.

Artemis, der er opkaldt efter søsteren til guden Apollo i græsk mytologi, blev officielt annonceret i 2017.

Det er en del af det amerikanske rumfartsagenturs planer om at etablere en vedvarende tilstedeværelse på Jordens nærmeste rumnabo. Derfra kan erfaringerne bruges til en fremtidig mission til Mars.

Den første mission, som var en ubemandet testflyvning til Månen og tilbage, hed Artemis 1 og fandt sted i 2022 efter flere udsættelser.

Tirsdagens udmelding fra Nasa kommer, efter at rumsonden "Peregrine" på vej mod Månen nu "ingen chance har" for at lande blødt.

Det meddelte Astrobotic Technology, der er firmaet bag rumsonden tirsdag aften.

Rumsonden blev opsendt mandag. Hurtigt derefter fik den ubemandede rumsonde tekniske problemer med sine solpaneler.

Og senere mandag aften oplevede fartøjet et "kritisk tab af brændstof".

Situationen fik firmaet bag til at gå ud med en melding om, at det næsten var sikkert, at missionen om at lande blødt på Månen ville mislykkedes.

Rumsonden er bygget af Astrobotic Technology for Nasa, og den er en del af forberedelserne til det store Artemis-program.

"Peregrine" var udset til at blive det første amerikanske rumfartøj til at lande på Månen siden den sidste Apollo-mission i 1972.

Missionen er privatdrevet, men Nasa, den amerikanske rumfartsorganisation, er også indover.

