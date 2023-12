Natangreb overrasker sovende på militærbase i Pakistan: 23 døde

Mindst 23 mennesker er tirsdag blevet dræbt på en pakistansk militærbase i et selvmordsangreb, som militante med forbindelse til pakistansk Taliban har påtaget sig skylden for.

Det oplyser en lokal embedsmand, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, til nyhedsbureauet AFP.

Angrebet fandt sted i de tidlige timer tæt på grænsen til Afghanistan i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen.

- Mange af dem blev dræbt, mens de sov i deres civile tøj, så vi er stadig ved at fastslå, om de alle er fra militæret, siger embedsmanden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tehreek-e-Jihad Pakistan - en ny gruppe med tilknytning til pakistansk Taliban - har ifølge AFP meddelt, at angrebet begyndte omkring klokken 02.30 lokal tid.

Det begyndte ifølge gruppen med et "martyriumangreb" fra en af de militante, før andre stormede basen, som ligger i Dera Ismail Khan-distriktet.

27 mennesker blevet såret, da et køretøj med sprængstof detonerede ved en bygning, som blev brugt som midlertidig militærbase.

Tre rum er kollapset i bygningen.

Redningsfolk er ved at gennemsøge ruinerne. Der er frygt for, at tabstallet vil stige.

Pakistans militær har ikke umiddelbart udtalt sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pakistan har oplevet en stor stigning i antallet af militante angreb, især i grænseregioner til Afghanistan, siden 2021. Her vendte Taliban tilbage til magten i Afghanistan.

Analytikere mener, at Taliban-sejren kan have inspireret islamistiske militante i Pakistan.

I første halvdel af 2023 var der en stigning på næsten 80 procent i antallet af angreb sammenlignet med sidste år. Det oplyser The Pakistan Institute for Conflict and Security Studies.

Pakistansk Taliban - Tehreek-e-Taliban Pakistan - er den gruppe, som vurderes at udgøre den største trussel i landet.

I januar blev Tehreek-e-Taliban Pakistan knyttet til et bombeangreb på en moské. Her blev over 80 betjente dræbt.

/ritzau/AFP