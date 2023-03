Nationalbank står klar med hjælpende hånd til Credit Suisse

Den schweiziske nationalbank (SNB) er klar til at stille likviditet til rådighed til Credit Suisse, hvis det skulle blive nødvendigt.

Det oplyser nationalbanken i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Credit Suisse opfylder kravene for kapital og likviditet for systemisk vigtige banker. Hvis den skulle få brug for det, vil SNB stille likviditet til rådighed til Credit Suisse, lyder det i udtalelsen.

Den schweiziske nationalbank siger dog samtidig, at Credit Suisses nuværende kapital- og likviditetsniveau er tilstrækkeligt.

Credit Suisse har onsdag mistet næsten en fjerdedel af sin værdi.

Det er sket, efter at banken tirsdag offentliggjorde sit årsregnskab for 2022.

Her oplyste Credit Suisse, at kunder havde forladt banken og trukket 120 milliarder dollar med sig i sidste kvartal af sidste år.

/ritzau/