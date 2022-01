Nato-allierede siger nej til russiske krav i Ukraine-krisen

Nato's 30 medlemslande står forenet over for Ruslands militære trusler mod Ukraine.

Det oplyser USA's Nato-mission i Bruxelles efter et videomøde mellem alliancens udenrigsministre.

Mødet har fundet sted forud for et møde mandag med russiske diplomater i Nato's hovedkvarter i den belgiske hovedstad.

Letlands udenrigsminister, Edgars Rinkevics, skriver på Twitter, at Nato ikke vil gå på kompromis med sine principper og værdier.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Et godt møde for Nato's udenrigsministre. Enighed blandt allierede om et effektivt og kollektivt forsvar og så støtte til vores partnere er de vigtigste elementer for at håndtere Ruslands aggressive opførsel, konstaterer han.

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg siger på et pressemøde, at alliancen ikke kan tvinges til at sige nej til lande, der ønsker at blive medlem af Nato.

Det er ellers et krav fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, at Ukraine aldrig må blev en del af Nato.

/ritzau/Reuters