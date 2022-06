Nato-allierede vil erstatte Ukraines våben fra Sovjet-tiden

Nato-allierede er klar til at levere tunge våben og langtrækkende våben til Ukraine. Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde forud for Nato-ministermødet i Bruxelles onsdag og torsdag.

- Jeg forventer, at vi på mødet vil blive enige om en samlet pakke til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Ifølge Jens Stoltenberg bliver der tale om levering af våben, der kan bringe Ukraine ud af Sovjet-tiden. De mere avancerede våbensystemer er ifølge Ukraine nødvendige for at imødegå Ruslands ildkraft, efter at Rusland opgav at indtage hovedstaden Kyiv.

Men på den længere bane vil udskiftningen også knytte Ukraine tættere til Vesten. Ukraines forsvar vil nemlig gradvist blive mere kompatibelt med Nato med de nye våbensystemer, siger Jens Stoltenberg.

Ifølge Jens Stoltenberg vil der blandt andet være tale om Nato-standard langtrækkende artilleri og avancerede anti-luftvåben.

Udmeldingen kommer, efter at Ukraine gentagne gange har kritiseret Nato-landene for at være for langsomme med at levere våben og ammunition.

- Jeg forstår godt, at når man er i Ukraine og ser den død og ødelæggelse, som krigen medfører - ikke mindst i Donbas, så er der akut brug for flere våben. Det taler vi med Ukraine om i dag, siger Jens Stoltenberg.

Der er dog også konkrete forklaringer på, hvorfor Nato-allierede og partnere ikke bare kan sende de ønskede våben til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

- Det tager tid at træne soldater i brug af de avancerede våbensystemer og sikre den nødvendige vedligeholdelse, siger Jens Stoltenberg.

Han peger samtidig på, at Nato-landene allerede har leveret hidtil usete mængder af våben til Ukraine, men nu vil tage næste skridt.

Adspurgt, om Nato-landene også vil levere de vestligt fremstillede kampvogne, som Ukraine ønsker, siger Jens Stoltenberg:

- Nato-allierede er allerede begyndt at levere Nato-standard våbensystemer. Det inkluderer raketsystemer og ikke mindst avanceret vestligt artilleri. Vi har også leveret pansrede mandskabsvogne.

- Jeg kan ikke sige præcist, hvad der vil blive meldt ud senere i dag. Men det er en bred vifte af forskellige våbensystemer, som bliver leveret til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

/ritzau/