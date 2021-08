Nato beder Taliban hjælpe med at sikre evakueringer

Evakueringer af egne borgere og udsatte afghanere er den mest akutte opgave for Nato i disse dage.

Det siger forsvarsalliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde fredag efter et møde mellem Nato-landenes udenrigsministre.

Lige her og nu handler det om at få afghanere ind i lufthavnens område.

- Paradokset er, at vi har flere fly, end vi har passagerer, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi skal gøre det muligt for flere mennesker, især afghanere, at komme til lufthavnen og om bord på flyene.

Nato-landenes egne borgere skal ud af landet, og det samme skal partnerlandes borgere og de afghanere, hvis liv vurderes at være i fare.

I en fælles udtalelse beder Nato-udenrigsministrene myndighederne i Afghanistan om at være med til at sørge for, at evakueringerne kan finde sted.

- Vi opfordrer dem, der har myndigheden i Afghanistan, til at respektere og facilitere deres sikre og ordentlige afrejse, lyder det i den fælles udtalelse.

Lige nu er det planen, at evakueringerne skal foregå til udgangen af august. Men flere Nato-lande har foreslået, at man forlænger denne frist og holder lufthavnen åben for evakueringer efter denne dato, siger Stoltenberg.

- USA har meddelt, at tidsfristen udløber 31. august, men flere af vores allierede har nævnt behovet for muligvis at forlænge den for at kunne få flere mennesker ud.

Også de langsigtede udfordringer blev drøftet på mødet, siger Stoltenberg.

Han nævner blandt andet relationen til de nye magthavere i Afghanistan, den militante bevægelse Taliban.

I en fælles udtalelse udtrykker Natos udenrigsministre dyb bekymring for udviklingen i landet og opfordrer til et omgående stop for volden.

Stoltenberg siger videre på pressemødet, at han også vil iværksætte en gennemgang af hele Natos indsats i Afghanistan.

- Der er vanskelige spørgsmål, vi må stille os selv om indsatsen i Afghanistan, siger Nato-chefen.

- Vi kendte til risikoen ved at trække styrkerne ud. Men hastigheden og kollapset i det afghanske politi og militære lederskab og de væbnede styrker var ikke forudset, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB.

/ritzau/