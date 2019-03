Nato beholder Stoltenberg som chef to år mere

Stoltenberg skal fortsætte i spidsen for arbejde med at modernisere Nato-alliancen frem til 2022.

Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg får to år mere på posten som Natos generalsekretær.

Hans mandat bliver forlænget til 30. september 2022, skriver Nato i en pressemeddelelse.

De øvrige Nato-lande har givet udtryk for deres "støtte til generalsekretærens arbejde for at tilpasse og modernisere Nato og sikre, at det er klar til fremtiden", lyder det fra forsvarsalliancen efter et møde torsdag eftermiddag.

- Jeg er glad for at blive bedt om at fortsætte i et meget meningsfyldt job, siger Stoltenberg ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet med at modernisere verdens stærkeste militæralliance, så den også i fremtiden er rustet til at håndtere en krævende sikkerhedssituation i en uforudsigelig verden.

Stoltenberg tiltrådte 1. oktober 2014.

Med forlængelsen bliver Stoltenberg den generalsekretær, der har siddet næstlængst tid på chefposten i Nato.

Han er oprindelig valgt for fire år, men er tidligere blevet forlænget med to år frem til 2020.

Den længst siddende generalsekretær er Joseph Luns, der sad i chefstolen i 12 år og 268 dage.

Nyheden om Stoltenbergs forlængelse kommer ugen inden, at Nato markerer sin 70-årsdag i Washington.

/ritzau/