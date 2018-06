Nato-chef bekymret over strid mellem USA og andre allierede

Stoltenberg prøver at begrænse negative konsekvenser for Nato som følge af uenighed mellem Nato-allierede.

De dybe uenigheder mellem USA og mange af de andre Nato-lande bekymrer alliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Han arbejder derfor hårdt på at begrænse de negative konsekvenser for Nato, siger han onsdag på en pressekonference i Bruxelles.

- Jeg er bekymret over uenighederne, siger Stoltenberg dagen før starten på et forsvarsministermøde i den belgiske hovedstad.

- Men vi har før vist, at det muligt at håndtere den slags uenigheder uden at svække Nato, siger han.

Jens Stoltenberg henviser til strid mellem de Nato-allierede om handel, efter at USA's præsident, Donald Trump, har indført en ny metaltold.

Han henviser også til uenigheder om klimaaftalen fra Paris og om atomaftalen med Iran.

- Det bedste ville selvfølgelig være, hvis disse emner blev løst, siger Stoltenberg.

- Men så længe de ikke er løst, bliver jeg nødt til at fokusere på at reducere og begrænse de negative konsekvenser for Nato.

- Og indtil nu er det lykkedes godt, siger han.

Nato holder torsdag og fredag forsvarsministermøde, og i juli er der Nato-topmøde i Bruxelles.

Stoltenberg forventer, at de mange uenigheder bliver diskuteret mellem "Nato-ledere i mange forskellige sammenhænge".

Han vil heller ikke udelukke, at uenighederne vil blive diskuteret i løbet af forsvarsministermødet.

/ritzau/