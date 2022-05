Nato-chef efter samtale med Tyrkiet: Vi skal stå sammen

Der skal tages hånd om eventuelle sikkerhedsbekymringer, der måtte være ved at optage Sverige og Finland i Nato.

Der skriver Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på Twitter.

Hans udmelding kommer, efter at han har talt med Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu. Samtalen handlede om Sverige og Finlands beslutning om at søge Nato-medlemskab.

- Tyrkiet er en værdsat allieret, og enhver sikkerhedsbekymring skal adresseres.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi skal stå sammen i dette historiske øjeblik, skriver Stoltenberg.

Det kræver grønt lys fra samtlige 30 Nato-lande, hvis Sverige og Finland skal blive en del af alliancen. Men Tyrkiet, som er en del af Nato, har umiddelbart ikke tænkt sig at lukke landene ind i forsvarsalliancen.

I hvert fald sagde den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, mandag, at han "ikke vil sige ja" til svensk og finsk Nato-medlemskab.

Og Tyrkiets holdning kan altså potentielt spænde ben for de to landes forhåbninger om at blive en del af Nato.

Erdogan har også tidligere udtrykt skepsis om Sverige og Finland.

Det skyldes, at de to lande ikke har villet udlevere 33 personer, som er tilknyttet grupper, som Tyrkiet betegner som terrororganisationer.

Det drejer sig om personer, der har forbindelse til Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) eller den muslimske lærde Fethullah Gülen.

Gülen og hans tilhængere er under anklage for at have stået bag et fejlslagent kup mod præsident Recep Tayyip Erdogan i 2016.

- Ingen af landene har et stærkt standpunkt mod terrororganisationer, sagde Recep Tayyip Erdogan på mandagens pressekonference.

Sverige og Finland ventes snart officielt at indlevere deres ansøgninger til Nato. Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, har tirsdag underskrevet den svenske.

Og tirsdag eftermiddag ventes Finlands parlament at stemme om regeringens forslag om at blive del af Nato.

Delegationer fra begge lande har planer om at besøge Tyrkiet for at diskutere ansøgningen. Ifølge Erdogan er det dog spild af tid.

- De siger, at de kommer til Tyrkiet. Kommer de for at overbevise os? Undskyld mig, men det er ikke umagen værd, sagde Erdogan mandag.

/ritzau/