Nato-chef er klar til at mødes med Ruslands Putin

Natos forhold til Rusland er besværligt, men det er bedre at mødes end at lade være, siger Jens Stoltenberg.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er rede til at møde Ruslands præsident, Vladimir Putin, "hvis sammenhængen er den rette".

Han siger i et interview til nyhedsbureauet dpa, at dialog er vigtigt i et "besværligt" forhold til Rusland.

Natos forhold til Rusland blev meget anstrengt, da den russiske regering i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim. Siden at Rusland støttede prorussiske oprørere i den østlige del af Ukraine.

Men andre sager har også føjet sig til, som har gjort samtalen med Rusland vanskelig. Blandt andet at den russiske regering tidligere i år valgte at opgive en aftale fra den kolde krig, som skulle forhindre opstilling af kortrækkende atomraketter i Europa.

- Jeg tror på dialog med Rusland. Og derfor - hvis sammenhængen er den rette - så er jeg selvfølgelig rede til at mødes med præsident Putin, siger Stoltenberg.

- Jeg tror bare på, at det er bedre at mødes end ikke at mødes, at sætte sig ned og diskutere. Og særligt når tingene er besværlige, er det vigtigt at sidde omkring det samme bord, mener han.

/ritzau/