Nato-chef forudser langvarig udmattelseskrig i Ukraine

Nato har ansvar for at støtte Ukraine, men ønsker ikke direkte konfrontation med Rusland, siger Stoltenberg.

Vestlige lande skal være beredte på, at krigen i Ukraine vil fortsætte længe endnu.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, torsdag efter et møde med den amerikanske præsident, Joe Biden, i Det Hvide Hus.

- Vi skal være forberedte på et langt, sejt træk. For det, vi ser, er, at den her krig er blevet en udmattelseskrig, siger Stoltenberg.

Han gentager, at Nato ikke ønsker en direkte konfrontation med Rusland. Men forsvarsalliancen har et ansvar for at støtte Ukraine, siger han.

- De fleste krige - og højst sandsynligt også denne krig - vil på et tidspunkt afslutte ved forhandlingsbordet.

- Men vi ved, at hvad der sker ved forhandlingsbordet, er meget tæt forbundet med situationen på jorden, på slagmarken, siger han.

Nato-chefen bliver adspurgt, om Ukraine bliver presset af Vesten til at acceptere tab af territorium for at opnå fred.

- Det er ikke op til os at beslutte eller have stærke holdninger om, hvad Ukraine bør eller ikke bør acceptere, lyder svaret fra Stoltenberg.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har tidligere udtalt sig stærkt kritisk om et forslag fra USA's tidligere udenrigsminister Henry Kissinger om, at Ukraine bør afgive territorium som del af fredsforhandlinger med Rusland.

/ritzau/AFP