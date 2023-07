Nato-chef forventer positiv melding fra allierede om Ukraine i Nato

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, forventer, at medlemslandene under Nato-topmødet i Vilnius vil forpligte sig på fortsat at støtte Ukraine i krigen mod Rusland.

Det skal være "så længe, der er behov for det", lyder det fra Stoltenberg. Udmeldingen kommer på et pressemøde, før Nato-topmødet begynder tirsdag i Litauens hovedstad, Vilnius.

- Ved spørgsmålet om medlemskab, forventer jeg, at allierede vil sende et klart og positivt budskab i forhold til vejen mod medlemskab for Ukraine, siger Jens Stoltenberg videre.

Han ønsker dog ikke at gå ind i den konkrete ordlyd af budskabet.

- Det vil blive offentliggjort senere.

Stoltenberg nævner, at han selv har foreslået en pakke med tre elementer for at bringe Ukraine tættere på Nato.

Den inkluderer, at Ukraines forsvar skal bringes op til Nato-standarder, oprettelsen af et Nato-Ukraine-råd og en lempelse af vejen til medlemskab for Ukraine. Det skal sked ved at fjerne den såkaldte Membership Action Plan, som stiller konkrete krav til, hvilke reformer et medlemsland skal have gennemført.

Nato-topmødet i Vilnius afholdes over to dage, og her vil Ukraine være øverst på dagsordenen.

Ifølge Stoltenberg vil Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, deltage på topmødet onsdag.

Her vil det første møde i det nye Nato-Ukraine-råd også afholdes. I rådet vil Ukraine indgå på lige fod med Nato-landene uden dog at være medlem af alliancen.

Ukraine har længe ønsket at blive en del af forsvarsalliancen. Tilbage i 2008 på et topmøde i Bukarest i Rumænien lød meldingen fra Nato til Ukraine, at landet vil blive medlem på et tidspunkt.

Men der blev hverken udstukket en plan eller givet et tidspunkt.

Nato har i dag 31 medlemslande. Sverige vil blive det 32. medlem, når landet formelt er indtrådt i alliancen.

