Mens USA og Rusland forhandler i Schweiz, slår Natos generalsekretær fast, at døren står åben for Ukraine.

Nato-chef holder døren åben for Ukraine

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger mandag, at "vi vil aldrig gå på kompromis med Natos politik med at holde dørene åbne for nye medlemslande".

- Vi vil hjælpe Ukraine frem mod et Nato-medlemskab, fastslår Stoltenberg.

Han gentager, at det vil have meget store omkostninger for Rusland, hvis det invaderer Ukraine.

USA og dets allierede i Europa frygter, at Rusland planlægger at invadere Ukraine.

Præsident Joe Bidens regering har allerede ladet forstå, at en række krav, som Rusland har stillet i forbindelse med Ukraine, er uspiselige for USA. Herunder at det provestlige Ukraine aldrig må blive en del af Nato.

Stoltenberg siger, at det er muligt at finde frem til en aftale med Rusland.

- Vi vil onsdag gå ind til forhandlinger med Rusland i god tro og lytte til deres bekymringer, siger han.

Udtalelserne kommer, mens delegationer fra USA og Rusland i Genève i Schweiz har indledt forhandlinger om Ukraine.

Den ukrainske viceudenrigsminister, Olha Stefanishina, kritiserer samtidig Rusland for at være "aggressor".

- Ruslands krav til Nato er ikke noget grundlag for forhandlinger, siger den ukrainske vicepremierminister i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles mandag.

- Vi bør alle indse, at Ruslands krav til de allierede ikke kan opfattes som en forhandlingsposition, siger hun side om side med Stoltenberg.

- Aggressoren er ikke i en position til at stille krav ved forhandlingsbordet, før russiske kampvogne er væk fra Ukraines grænse, tilføjer hun.

Et møde i Genève mellem delegationer fra Rusland og USA blev indledt mandag morgen. Det var ledet af den russiske viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov, og hans amerikanske modpart, Wendy Sherman.

Forhandlingerne var startskuddet på en uge i diplomatiets tegn. Ud over amerikanerne skal russerne forhandle med Nato og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

/ritzau/Reuters