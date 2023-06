Nato-chef: Putins krig har øget splittelsen i Rusland

Begivenhederne i Rusland i weekenden viser, at Putins krig i Ukraine har øget splittelsen i Rusland.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, efter en arbejdsmiddag i Haag tirsdag aften.

Men Ukraines allierede må ikke undervurdere Rusland, understreger han.

- Vi skal fortsætte støtten til Ukraine, siger Stoltenberg på et pressemøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Temaet for mødet var krigen i Ukraine og andre sikkerhedstrusler.

Sammen med premierministrene fra Holland, Albanien og Belgien samt præsidenterne fra Litauen, Polen og Rumænien holdt Stoltenberg arbejdsmiddag op til Natos topmøde, der finder sted i Litauen 11.-12. juli.

Lederne drøftede også weekendens dramatiske begivenheder i Rusland. Her begav Wagner-gruppen og dens leder, Jevgenij Prigozjin, sig fra slagmarken i Ukraine med kurs mod Moskva i det, der blev betegnet som et "væbnet mytteri".

Stoltenberg påpeger, at det endnu er for tidligt at sige, hvad den udvikling kan komme til at betyde for Nato.

Det er heller ikke muligt at spå om, hvordan fremtiden ser ud for Wagner-gruppen, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er for tidligt at afsige en endegyldig dom over konsekvenserne af, at Prigozjin er flyttet til Belarus, og at nogle af hans styrker sandsynligvis også vil flytte til Belarus, siger Stoltenberg.

- Men vi må sende en klar besked til Moskva og Minsk om, at Nato er der for at forsvare hver eneste allieret og hver eneste tomme af Natos territorium, understreger han.

Belarus har budt Prigozjin og resten af Wagner-gruppen velkommen og tilbudt dem en af de nedlagte militærbaser i landet.

Både Litauen, Letland og Polen, der alle grænser op til Belarus, udtrykte tidligere tirsdag ønske om, at Nato styrker sikkerheden langs grænserne mod øst.

/ritzau/