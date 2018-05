Nato-chef roser Trump for opsang til medlemslande

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, mener, at Donald Trumps lederskab har haft "reel indflydelse".

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er helt på linje med USA's præsident, Donald Trump, der mener, at forsvarsalliancens medlemmer bør bidrage mere til forsvarsbudgettet.

Nordmanden roser blandt andet præsidenten for hans "lederskab i forbindelse med forsvarsudgifterne, fordi det er meget vigtigt, at vi alle bidrager mere til vores fælles sikkerhed".

Donald Trump sagde ifølge det norske nyhedsbureau NTB torsdag, at Nato-landene bør bruge fire procent af bnp på forsvar.

Det er en fordobling af det fælles mål, som mange lande, inklusive Danmark, har svært ved at nå.

Ifølge Jens Stoltenberg har Donald Trumps pres på alliancens medlemmer "haft en reel indflydelse". Det kan ifølge generalsekretæren ses, fordi alle lande er begyndt at bruge flere penge på forsvar.

- Det er vigtigt, fordi vi lever i en stadigt mere uforudsigelig verden, og så har vi brug for et stærkt Nato. Og vi er nødt til at investere mere i vores fælles sikkerhed, siger Stoltenberg.

Donald Trump advarede på torsdagens møde med Jens Stoltenberg om, at han vil "håndtere" de Nato-lande, der ikke bidrager nok til alliancen.

Han udpegede blandt andet Tyskland som et af de lande, der ikke lever op til forpligtelserne.

/ritzau/dpa