Nato-chef: Rusland udvider invasion af allerede invaderet Ukraine

Den nuværende situation mellem Rusland og Ukraine er ifølge generalsekretæren for militæralliancen Nato "den farligste i en generation". Det siger han tirsdag på et pressemøde.

Adspurgt af en journalist, om han betragtede Ruslands anerkendelse af to selvudråbte republikker i det østlige Ukraine som en invasion, svarede generalsekretær Jens Stoltenberg:

- Det, vi ser, er en yderligere invasion af et land, der allerede er invaderet.

Ifølge den norske generalsekretær har Ukraine været invaderet, siden Rusland annekterede halvøen Krim i 2014.

Han fordømte på vegne af Nato-alliancen, at Rusland har anerkendt de to separatistrepublikker i Ukraine. Han erklærede samtidig, at Rusland har opgivet at handle i det skjulte og nu åbent bruger militær magt til at destabilisere Ukraine.

- Alle indikationer peger mod, at Rusland fortsætter med at planlægge et angreb på Ukraine i fuld skala.

- Vi fortsætter med at opfordre Rusland til at undlade. Det er aldrig for sent ikke at angribe, siger Jens Stoltenberg.

/ritzau/Reuters