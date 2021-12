Nato-chef Stoltenberg vil være norsk centralbankchef

Natos chef, Jens Stoltenberg, har søgt jobbet som norsk centralbankchef.

Det bekræfter Stoltenberg, der er tidligere statsminister i Norge, tirsdag i en udtalelse til det norske nyhedsbureau NTB.

- Jeg blev kontaktet af finansministeriet i november med en forespørgsel om, hvorvidt jeg ville overveje at søge stillingen. Det har jeg gjort nu, og det er et job, jeg er meget motiveret for, siger Stoltenberg.

I alt har 22 personer søgt jobbet om at overtage Øystein Olsens post som norsk centralbankchef. Blandt dem er vicecentralbankchef Ida Wolden Bache, der også er blandt favoritterne til topposten hos Norges Bank.

Finansministeriet har tirsdag formiddag offentliggjort ansøgerlisten til posten.

Stoltenberg siger tirsdag, at ministeriet har afklaret, at hans fortid som statsminister og nuværende post som generalsekretær i Nato ikke strider mod reglerne om, hvem der kan sidde på posten som centralbankchef.

Det norske finansministerium går efter at udnævne en ny centralbankchef i begyndelsen af næste år. Personen vil blive valgt for en seksårig periode.

Stoltenberg overtog 1. oktober 2014 jobbet som Nato-chef fra danske Anders Fogh Rasmussen og har fået forlænget stillingen flere gange.

Hvis han ender som norsk centralbankchef, vil han først tiltræde, når perioden som Nato-generalsekretær udløber 30. september 2022.

Det skriver han tirsdag til NTB.

- Jeg har gjort det klart over for finansministeriet, at hvis jeg får stillingen, så vil det ikke være muligt at tiltræde, før min periode i Nato udløber.

Stoltenberg, der er fra det socialdemokratiske Arbeiderpartiet, var norsk statsminister fra 2000 til 2001 og igen fra 2005 til 2013.

Han blev blandt andet et kendt ansigt uden for Norge, da han skulle lede landet videre efter angrebene på øen Utøya og i Oslo den 22. juli 2011.

/ritzau/NTB