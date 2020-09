Nato-chef til Rusland: Afslør giftprogrammet Novitjok

Ifølge Nato-chef Jens Stoltenberg er der ingen tvivl om, at Aleksej Navalnyj blev forgiftet med Novitjok.

De allierede i Nato blev fredag formiddag briefet af Tyskland om den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs tilstand.

Efter briefingen sender Natos generalsekretær en direkte appel til Rusland: Del oplysninger om jeres program for nervegiften Novitjok med OPCW.

OPCW er Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, som har et samarbejde med FN. Stort set alle verdens lande er medlemmer - også Rusland.

- Vi opfordrer Rusland til at afsløre hele Novitjok-programmet for OPCW og til at samarbejde om en upartisk og international undersøgelse, skriver Nato-chef Jens Stoltenberg på Twitter.

Efter en flyrejse blev Navalnyj indlagt 20. august på et hospital i Rusland. Han blev nogle dage senere flyttet til Tyskland, hvor han siden er blevet undersøgt.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har sagt, at disse undersøgelser har vist, at Navalnyj fik gift af typen Novitjok.

Stoltenberg er overbevist efter dagens tyske briefing i Nato, hvor alle medlemslande deltog med ambassadører.

- Beviserne efterlader ingen tvivl. Navalnyj blev forgiftet med en nervegift i gruppen Novitjok, siger Stoltenberg på et pressemøde.

Han kalder det et "uacceptabelt brud på internationale normer og regler".

- Igen og igen har vi set, at oppositionsledere og kritikere af det russiske regime bliver angrebet, og deres liv trues. Nogle er tilmed blevet dræbt. Så det er ikke bare et angreb på en person, men på grundlæggende demokratiske rettigheder, siger Stoltenberg.

En talsmand for Ruslands regering rejser fredag tvivl om, hvorvidt de tyske eksperter har ret i deres konklusion.

Rusland ønsker en dialog med tyske myndigheder om deres undersøgelse. Det sagde en talsmand for den russiske regering fredag.

EU's udenrigschef har nævnt mulige sanktioner i forlængelse af giftsagen.

/ritzau/