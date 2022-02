Nato fordømmer angreb: Vi står side om side med Ukraine

Den internationale forsvarsalliance Nato fordømmer Ruslands offensiv i Ukraine. Nato kalder den både "uforsvarlig og uprovokeret".

Det sker i en udtalelse fra generalsekretær Jens Stoltenberg.

- Vi står sammen med Ukraines folk på dette forfærdelige tidspunkt. Nato vil gøre alt, hvad det kræver, for at beskytte og forsvare alle allierede, lyder det.

En embedsmand fra Nato oplyser, at forsvarsalliancen har indkaldt til et krisemøde blandt sine 30 medlemmer. Mødet finder sted senere torsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nato spiller en væsentlig rolle i konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Rusland har således forlangt en garanti fra Nato om, at Ukraine aldrig vil blive optaget i forsvarsalliance. Ifølge russerne vil det udgøre en sikkerhedsrisiko for dem, hvis der sker.

Nato har hidtil afvist at give en sådan garanti.

Natten til torsdag indledte Rusland et større angreb mod Ukraine. Russerne har blandt andet ramt ukrainske militæranlæg og flyvepladser med missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder og flere medier.

- Endnu en gang - og på trods af gentagne advarsler og utrættelige forsøg på diplomatiske løsninger - har Rusland valgt aggressionens vej mod et selvstændigt og uafhængigt land, lyder det fra Jens Stoltenberg.

- Det er et alvorligt brud på folkeretten og en seriøs trussel mod europæisk-atlantisk sikkerhed. Jeg opfordrer Rusland til at indstille dets militære handlinger med det samme, siger han.

Stoltenberg har tidligere sagt, at Nato ikke har nogen planer om at sende NATO-styrker ind i Ukraine for at kæmpe.

USA har tidligere ligeledes afvist at sende soldater til Ukraine.

/ritzau/AFP