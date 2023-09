Nato klar til at sende flere fredsbevarende styrker til Kosovo

Nato er klar til at styrke sin tilstedeværelse med fredsbevarende styrker i Kosovo.

Meldingen kommer fredag fra generalsekretær i forsvarsalliancen, Jens Stoltenberg, efter dødelige sammenstød.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Også USA har fredag taget stilling til den seneste udvikling i området.

Landets nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, har i en telefonsamtale med Kosovos premierminister udtrykt bekymring over den serbiske militære mobilisering nær Kosovos grænse.

Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge USA er Serbien i gang med en "stor" oprustning langs landets grænse med kampvogne og tropper, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Vi kalder på, at Serbien trækker sine styrker fra grænsen og fortsætter med at reducere spændinger, lyder det John Kirby, der er talsperson for det nationale sikkerhedsråd i Det Hvide Hus.

I sidste weekend blev en politimand dræbt i et baghold i det nordlige Kosovo, efter sammenstød mellem politiet og en bevæbnet gruppe serbere.

Ifølge AFP markerede det den hidtil største eskalering i årevis i konflikt mellem Kosovo og Serbien.

Omkring 30 bevæbnede personer indtog et kloster i byen Banjska. Her blev mindst tre andre dræbt, da det kom til skyderi mellem politi og den bevæbnede gruppe.

Regeringen i Kosovo mener, at de mistænkte bag angrebet har søgt tilflugt i Serbien.

Spændingerne i det nordlige Kosovo har ulmet i månedsvis.

Det udløste voldelige optøjer blandt serbere i området, da Kosovos regering i maj indsatte etnisk albanske borgmestre i fire kommuner, hvor serberne er i flertal, men havde boykottet lokalvalgene.

/ritzau/