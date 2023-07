Nato-lande er enige om nyt mål for forsvarsbudgetterne

Nato-landene er enige om, at de som minimum skal bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar. Det er aftalt på Nato-topmødet i Vilnius i Litauen.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemødemøde.

- De allierede har i dag indgået en vedvarende forpligtelse om at investere mindst to procent i forsvar, siger Jens Stoltenberg.

Den nye formulering var ventet at blive vedtaget på topmødet i Litauen. Jens Stoltenberg har flere gange sagt, at to procent skulle være "gulvet og ikke loftet".

Målsætningen stammer fra Nato-topmødet i 2014, hvor medlemslandene forpligtede sig til at arbejde henimod at bruge to procent af bnp på forsvarsudgifter.

En række medlemslande, heriblandt Danmark, har dog ligget under målet.

Med det nyligt indgåede forsvarsforlig er der dog nu afsat penge til, at Danmark fra 2030 lever op til Nato-målsætningen om de to procent.

Men det kan blive nødvendigt at kigge i pengekassen igen, måtte man forstå på statsminister Mette Frederiksen (S), da hun ankom til topmødet tirsdag middag.

- Når vi siger, at det er senest i 2030, så er det, fordi tingene kan ændre sig, og det kan være, vi får behov for yderligere prioriteringer, sagde Mette Frederiksen.

Jens Stoltenberg siger på pressemødet i Vilnius, at "11 allierede nu når eller overgår to procent-målet".

- Og vi forventer, at det antal vil stige substantielt næste år, siger han.

Nato har 31 medlemslande, mens Sverige bliver det 32. medlem, når landet formelt er indtrådt i alliancen.

